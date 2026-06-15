Паника опаснее заточения: Россиянам объяснили, почему застревание в лифте не грозит гибелью

Самая серьёзная угроза для человека, застрявшего в лифте или общественном туалете, — это паника, сообщил РИАМО бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков. У клаустрофобов могут начаться приступы с повышением давления и истерическими состояниями.

«В таких условиях расход кислорода выше. Это нехорошее явление, но я не думаю, что кто-нибудь хоть когда-нибудь достигал 8% концентрации углекислого газа. Выше 8% — это уже жизнеугрожающее состояние. Обычно людей спасают значительно заранее. Проблема только одна – надо дождаться (помощи)», — уточнил специалист.

Эксперт дополнил, что в общественном туалете работает приточно-вытяжная вентиляция и есть вода в раковине, тогда как в лифте условия хуже. По его словам, людей вызволяют оттуда меньше чем за час. Главная задача — дождаться спасателей, не поддаваясь тревоге. Звонков заключил, что ситуация неприятна, но жизни не угрожает, если не устраивать истерику.

Ранее в жилом доме Краснодара лифт с людьми резко опустился. По данным прокуратуры, кабина опустилась примерно на полметра, связаться с диспетчером не удалось. Никто не пострадал, люди выбрались самостоятельно.