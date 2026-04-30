Лифт с людьми сорвался в краснодарской многоэтажке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aleksei_u
В одном из жилых домов Краснодара произошёл инцидент с лифтом, внутри которого находились люди. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Кабина лифта резко опустилась вниз. При этом, по словам очевидцев, связаться с диспетчером им не удалось. К счастью, никто не пострадал, и люди выбрались из кабины самостоятельно. В прокуратуре заявили, что лифт не падал, а опустился примерно на полметра.
Ранее в торговом центре города Татарск Новосибирской области мужчина получил травмы из-за падения грузового лифта. Пострадавший является сотрудником одного из магазинов, расположенных в ТЦ.
