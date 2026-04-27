Отец с дочкой чуть не сгорели в заискрившемся лифте петербургского ЖК

В петербургском жилом комплексе «Орловский парк» отец с маленькой дочкой экстренно покинули лифт, который прямо во время движения начал искрить. Об этом рассказал сам пострадавший мужчина. Константин отметил в беседе с 78.ru, что сначала услышал, как капли воды стучат по крыше кабины, а затем в углу появились искры и пошёл дым.

Глава семейства нажал кнопку ближайшего этажа, и как только двери открылись, быстро выскочил вместе с ребёнком наружу, после чего остался у лифта и придерживал двери, чтобы никто из соседей не успел зайти внутрь и не пострадал. Петербуржец подчеркнул, что позвонил в 112 и в аварийную службу по лифтам, однако кнопка экстренной связи внутри кабины хоть и работала, но никто на вызовы не отвечал.

Причиной замыкания, по его мнению, могла стать вода, которая попадает в шахту из-за дождя. Жители ЖК в чате также пишут, что влага при непогоде выступает даже в некоторых квартирах. Мужчина добавил, что инженеры приезжают после каждого дождя, но лишь останавливают лифт на просушку, не устраняя саму проблему с затеканием воды. В УК подтвердили, что инцидент произошёл из-за короткого замыкания в цепи освещения.

«Оборудование было автоматически остановлено системой безопасности, пассажиры оперативно освобождены, пострадавших нет. Возгорание носило локальный характер и было устранено», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, лифт в многоквартирном доме является общим имуществом жильцов, ответственность за его состояние лежит на управляющей компании или ТСЖ. Они обязаны не только своевременно ремонтировать лифт, но и обеспечивать диспетчерскую связь, а также проводить осмотры не реже раза в год, привлекая специалистов.