Мужчину насмерть зажало лифтом в больнице на глазах у семьи

В Калькутте 40-летний индиец погиб в стенах государственной больницы, оказавшись зажатым створками лифта. Несчастный случай произошёл в присутствии супруги и их четырёхлетнего сына, пишет Times of India.

Семья приехала в медучреждение, чтобы показать ребёнка травматологам. Внезапно лифт, в котором они находились, дал сбой, и мужчину зажало створками.

Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию с кровотечением из носа, но спасти не удалось. Родственники погибшего заявили, что в момент происшествия оператора на месте не было. Назначена судмедэкспертиза, семья намерена добиваться справедливости.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина едва не лишился ног после того, как лифт в жилом комплексе резко затормозил. Пассажир не смог удержать равновесие и выбирался из кабины ползком. Прокуратура Советского района организовала проверку по факту происшествия.