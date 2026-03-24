24 марта, 16:47

Мужчину насмерть зажало лифтом в больнице на глазах у семьи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Elizaveta Galitckaia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Elizaveta Galitckaia

В Калькутте 40-летний индиец погиб в стенах государственной больницы, оказавшись зажатым створками лифта. Несчастный случай произошёл в присутствии супруги и их четырёхлетнего сына, пишет Times of India.

Семья приехала в медучреждение, чтобы показать ребёнка травматологам. Внезапно лифт, в котором они находились, дал сбой, и мужчину зажало створками.

Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию с кровотечением из носа, но спасти не удалось. Родственники погибшего заявили, что в момент происшествия оператора на месте не было. Назначена судмедэкспертиза, семья намерена добиваться справедливости.

Выпрыгнул в последний момент: Лифт резко рванул вверх и едва не раздавил россиянина

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина едва не лишился ног после того, как лифт в жилом комплексе резко затормозил. Пассажир не смог удержать равновесие и выбирался из кабины ползком. Прокуратура Советского района организовала проверку по факту происшествия.

Юлия Сафиулина
