В Казани мужчина чуть не остался без ног после резкого торможения лифта в ЖК

Прокуратура Советского района Казани начала проверку после сообщений о травмировании человека в жилом комплексе «Легенда». Мужчина не смог устоять на ногах во время резкого торможения лифта — ему пришлось буквально выползать из кабины.

Ведомство намерено оценить, как соблюдаются требования при обслуживании, ремонте и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме. Если нарушения подтвердятся, прокуратура рассмотрит вопрос о мерах реагирования.

А ранее Life.ru сообщал, что в Уфе вышедший из строя лифт чуть не убил мужчину. В кабине находились два человека, когда внутрь начал заходить ещё один. Лифт дёрнулся вверх, однако мужчина успел выпрыгнуть в последний момент.