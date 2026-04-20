20 апреля, 08:44

Грузовой лифт едва не раздавил мужчину в ТЦ в Татарске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

В торговом центре города Татарск Новосибирской области мужчина получил травмы из-за падения грузового лифта. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Сообщение в отдел полиции поступило из медицинского учреждения. На место выехала местная следственно-оперативная группа, в том числе следователь СК. Материалы ушли в Следственный комитет», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавший является сотрудником одного из магазинов, расположенных в ТЦ. Сейчас проводится проверка, специалисты выясняют причины случившегося и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярске 15-летняя девочка пострадала при падении лифта с 14-го этажа. Школьница зашла в кабину, после чего та резко сорвалась вниз. Следователи завели уголовное дело в связи с произошедшим.

Владимир Озеров
