В Красноярске школьница пострадала при падении лифта с 14-го этажа

В одной из многоэтажек Красноярска лифтовое оборудование дало сбой, в результате чего пострадал несовершеннолетний пассажир. Как сообщается в телеграм-канале регионального ГСУСК, речь идёт о девочке 15 лет.

Инцидент произошёл 29 марта в доме, расположенном на улице 1-я Хабаровская. Школьница зашла в кабину на 14-м этаже, после чего та начала стремительное падение и затормозила лишь на уровне восьмого этажа. В ведомстве добавили, что пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится в медучреждении, её жизни ничто не угрожает.

Следователи завели уголовное дело в связи с произошедшим. В рамках расследования случившееся квалифицируют по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за услуги, не соответствующие требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.

Сейчас следователи уже осмотрели место, где всё случилось. Ведётся розыск тех, кто нёс ответственность за обслуживание подъёмного механизма. Весь комплекс необходимых мероприятий направлен на выяснение полной картины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина едва не лишился ног после того, как лифт в жилом комплексе резко затормозил. Пассажир не смог удержать равновесие и выбирался из кабины ползком. Прокуратура Советского района организовала проверку по факту происшествия.