Лифт с 20 людьми встал на 6 часов — на башне Tokyo Skytree застряли 1200 человек

Почти 1 200 человек застряли на смотровой площадке токийской башни Skytree из-за остановки лифта, в котором находились 20 посетителей. Подъёмник не работал около шести часов. В понедельник смотровые площадки будут закрыты для проведения проверки всех лифтов, следует из уведомления компании.

На башне Tokyo Skytree застряли 1200 человек. Видео © X / mrjeffu

Инцидент произошёл в воскресенье в 20:15 по местному времени (14:15 мск): на высоте около 30 метров заклинило один из четырёх лифтов, ведущих на смотровые площадки. Кабину попытались запустить, но безуспешно. Тогда на тот же уровень подняли соседний лифт. Аварийные двери обеих кабин открыли, а между ними установили метровый мостик с поручнями — по нему пассажиры перешли в работающий лифт. Освободить людей удалось только к 02:02 ночи (20:02 мск 22 февраля). Таким образом, в ловушке они провели почти шесть часов.

На смотровых площадках, по данным местных СМИ, к моменту инцидента находилось около 1 200 человек — все они не могли спуститься вниз. В течение трёх часов посетителей удалось эвакуировать на других работающих лифтах.

Причины поломки лифта пока не установлены. Оператор башни принёс извинения и пообещал провести полную проверку оборудования. В связи с инцидентом смотровые площадки не будут работать в понедельник — праздничный день в Японии по случаю дня рождения императора Нарухито. Всем купившим билеты обещают вернуть деньги.

Ранее житель Новороссийска чудом выжил после падения лифта с 14-го этажа. Кабина сорвалась вниз, пролетев с 14 по восьмой этаж. По предварительной версии, причиной аварии стал лопнувший трос. Мужчина пояснил, что в первые секунды падения успел присесть на корточки, однако удар о лампу на потолке был такой силы, что он ненадолго потерять сознание. Описывая своё состояние, пострадавший рассказал, что при падении ударился локтем и коленом, а также рассёк подбородок, однако серьёзных травм, по его словам, удалось избежать