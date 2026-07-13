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13 июля, 06:17

Мост рухнул на пляже в приморской бухте Муравьиная — дети ушли под воду

Обложка © Макс / NOVOSTI_PRIMORYE25

Обложка © Макс / NOVOSTI_PRIMORYE25

В бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза под Артёмом рухнул аварийный пешеходный мост над морем. На момент обрушения на нём находились около 20 человек, в основном дети, которые ныряли с моста.

Видео © Макс / NOVOSTI_PRIMORYE25

Очевидцы сообщили, что отдыхающие сами доставали детей из воды. Двое пострадавших уже на берегу: у мальчика оторвало палец, девочка нахлебалась воды.

Скорую помощь и спасателей вызвали незамедлительно. По словам очевидцев, под мостом могут находиться ещё люди, спасатели готовятся к поискам с масками и ластами. Одна из свидетелей рассказала, что последний прыгнул мальчик, после чего мост обрушился, вызвав панику среди детей и взрослых на берегу. Пока больше пострадавших не найдено. До прибытия скорой из Артёма придётся проехать около 12 километров до бухты.

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Андрей Бражников
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