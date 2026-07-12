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12 июля, 11:12

Манящий зов моря: Названо число машин-«утопленниц» в России за месяц

SHOT: За месяц на пляжах России утонуло около десяти машин

В России за последний месяц на пляжах утонуло около 10 автомобилей. Таким образом, число «утопленниц» резко выросло, сообщает SHOT.

В России за последний месяц на пляжах утонуло около 10 автомобилей. Видео © SHOT

Основная причина кроется в том, что владельцам лень долго идти от машины до пляжа — они паркуются прямо у воды в разгар сезона.

В Териберке за несколько дней ушли под воду две машины — одну накрыло приливом, другую засосало в песок. Обе пришлось вытаскивать спецтехникой. Аналогичные случаи были в Калининградской и Архангельской областях — в последней водитель оставил авто на ночь, и оно ушло под воду. Также причинами становятся пляжные гонки.

Уже 83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона — ещё 14 в очереди
Уже 83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона — ещё 14 в очереди

Ранее Life.ru рассказывал, как в Якутии на реке Эрикит затонул вездеход — 60-летний мужчина выбрался на крышу и начал ждать спасателей. Ситуацию под контроль взяла якутская Служба спасения.

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Обложка © SHOT

Владимир Озеров
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