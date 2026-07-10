Уже 83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона — ещё 14 в очереди

Курортный сезон на черноморском побережье набирает обороты. В Анапе 83 пляжа уже получили все разрешительные документы и готовы принимать отдыхающих. Ещё 14 пляжей проходят финальную экспертизу. Власти продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов — на пляжи завозят чистый песок, а Роспотребнадзор следит за качеством воды и береговой линии.

«Уже получили все разрешительные документы 83 пляжа. Ещё 14 проходят экспертизу», — сказано в сообщении на сайте кабмина.

Ранее петербуржцам назвали 3 пляжа для безопасного купания. В Ленинградской области пригодными для отдыха признаны ещё пять мест, среди них озёра Ратное, Отрадное и Петровское.