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10 июля, 10:49

Уже 83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона — ещё 14 в очереди

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kravik93

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kravik93

Курортный сезон на черноморском побережье набирает обороты. В Анапе 83 пляжа уже получили все разрешительные документы и готовы принимать отдыхающих. Ещё 14 пляжей проходят финальную экспертизу. Власти продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов — на пляжи завозят чистый песок, а Роспотребнадзор следит за качеством воды и береговой линии.

«Уже получили все разрешительные документы 83 пляжа. Ещё 14 проходят экспертизу», — сказано в сообщении на сайте кабмина.

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Наталья Демьянова
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