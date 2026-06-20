Петербуржцам назвали 3 пляжа для безопасного купания

Лето возвращается в Северную столицу, в городе ожидается солнечная, сухая и тёплая погода. На благоприятную ситуацию влияет антициклон, который способствует рассеиванию облаков и прогреву воздуха до +25 градусов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Тем временем Роспотребнадзор опубликовал данные о состоянии воды в зонах отдыха: в Петербурге для купания признаны безопасными три пляжа, включая водоёмы в Выборгском и Красносельском районах — 1-е и 2-е Суздальские озёра, а также Безымянное озеро. В Ленинградской области пригодными для отдыха признаны ещё пять мест, среди них озёра Ратное, Отрадное и Петровское.

К слову, солнечный ожог можно получить не только на пляже, но и по дороге в офис. Life.ru разобрался, как городское солнце обманывает кожу, что делать при ожоге и когда пора обращаться к врачу.