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11 июля, 08:21

В Якутии спешат на помощь мужчине, застрявшему на крыше тонущего вездехода

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Сотрудник золотодобывающей компании оказался на крыше затонувшего вездехода в Якутии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

ЧП произошло в Момском районе на реке Эрикит. По данным канала, 60-летний мужчина направлялся на рабочий участок на бронированном тягаче МТЛБ, двигаясь по течению.

В какой-то момент техника начала погружаться под воду по неизвестной причине. Мужчина успел выбраться на крышу вездехода и сейчас ожидает помощи спасателей.

Ситуация находится на контроле Службы спасения Якутии. Информация о состоянии мужчины и ходе спасательной операции уточняется.

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Дарья Денисова
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