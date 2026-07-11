В Якутии спешат на помощь мужчине, застрявшему на крыше тонущего вездехода

Сотрудник золотодобывающей компании оказался на крыше затонувшего вездехода в Якутии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

ЧП произошло в Момском районе на реке Эрикит. По данным канала, 60-летний мужчина направлялся на рабочий участок на бронированном тягаче МТЛБ, двигаясь по течению.

В какой-то момент техника начала погружаться под воду по неизвестной причине. Мужчина успел выбраться на крышу вездехода и сейчас ожидает помощи спасателей.

Ситуация находится на контроле Службы спасения Якутии. Информация о состоянии мужчины и ходе спасательной операции уточняется.

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