СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Татарстане

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное по факту съезда автобуса в кювет на трассе Кузайкино — Нурлат, в результате чего пострадали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушения правил дорожного движения. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся», — говорится в сообщении.

Сейчас идут следственные мероприятия. Также рассматривается возможность проведения необходимых экспертиз.

Напомним, в Черемшанском районе — у села Ибраево Каргали опрокинулся автобус на трассе Кузайкино — Нурлат. Автобус следовал из Самары в Набережные Челны, в нём находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. Детей среди пострадавших нет. К устранению последствий ДТП привлекли 39 человек и 14 единиц техники от РСЧС (в том числе воздушное судно).