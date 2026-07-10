Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 20:06

Пять автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

На месте работают оперативные службы города. Из-за аварии движение в районе ДТП затруднено на 2,3 километра и осуществляется по двум полосам из четырёх. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В ДТП с авто курского первого замгубернатора пострадали сотрудники газеты
В ДТП с авто курского первого замгубернатора пострадали сотрудники газеты

Ранее в Княжпогостском районе Республики Коми вечером 9 июля произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась около 20:11 на 123-м километре автодороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. Столкнулись «Лада» и «Ситроен». Водитель «Ситроен», мужчина 1992 года рождения, скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали, среди них — трое несовершеннолетних.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar