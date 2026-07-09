В ДТП с авто курского первого замгубернатора пострадали сотрудники газеты

Два сотрудника районной газеты получили травмы в ДТП, в котором участвовал автомобиль первого замгубернатора Курской области Александра Чепика. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что пострадавшим оказали первую помощь и отпустили домой на лечение.

«[Пострадали] два сотрудника районной газеты. Им оказана первая помощь, они отпущены на амбулаторное лечение», — написал он в «Максе».

Губернатор подчеркнул, что уже предприняты шаги для установления причин случившегося, в том числе благодаря наличию видеорегистраторов на транспортных средствах.