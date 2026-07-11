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11 июля, 00:55

Автобус съехал в кювет в Татарстане, за медпомощью обратились 15 пассажиров

Обложка © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Обложка © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

По сообщению ГУ МЧС по Республике Татарстан, опубликованному в «Максе», в результате съезда пассажирского автобуса в кювет медицинская помощь потребовалась 15 гражданам. Трое пассажиров находятся в тяжёлом состоянии.

  • Автобус съехал в кювет в Татарстане. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
    Автобус съехал в кювет в Татарстане. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
  • Автобус съехал в кювет в Татарстане. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
    Автобус съехал в кювет в Татарстане. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
  • Автобус съехал в кювет в Татарстане. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
    Автобус съехал в кювет в Татарстане. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
  • Автобус съехал в кювет в Татарстане. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
    Автобус съехал в кювет в Татарстане. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
  • Автобус съехал в кювет в Татарстане. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
    Автобус съехал в кювет в Татарстане. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Автобус съехал в кювет в Татарстане. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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В 01:25 11 июля поступил вызов о ДТП в Черемшанском районе — у села Ибраево Каргали опрокинулся автобус на трассе Кузайкино — Нурлат. Автобус следовал из Самары в Набережные Челны, в нём находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. Детей среди пострадавших нет.

«Пострадавшие направлены в Медсанчасть г. Альметьевска. По предварительной информации, водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и сьехал в кювет», — уточнили в ведомстве.

К устранению последствий ДТП привлекли 39 человек и 14 единиц техники от РСЧС (в том числе воздушное судно).

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП на трассе Сыктывкар — Ухта в Коми
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП на трассе Сыктывкар — Ухта в Коми

Ранее на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись пять автомобилей. На месте работали оперативные службы города. Из-за аварии движение в районе ДТП затруднено на 2,3 километра и осуществляется по двум полосам из четырёх. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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Алена Пенчугина
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