В Испании 59-летняя россиянка скончалась от теплового удара

В Испании зафиксирован трагический инцидент: 59-летняя уроженка России скончалась в автономном сообществе Андалусия. Причиной смерти стал тяжёлый тепловой удар.

Региональный департамент здравоохранения официально подтвердил, что это уже четвёртый летальный исход в данном регионе с начала экстремального потепления. Погибшая проживала в Севилье, переехав туда ещё в 2014 году.

Медики установили, что фатальное ухудшение состояния здоровья произошло после продолжительного нахождения на улице. В условиях критически высоких показателей термометра организм не справился с нагрузкой.

Температурный фон в южной части страны продолжает оставаться крайне опасным. По прогнозам синоптиков, 9 июля столбики термометров в Севилье поднимутся до 36 градусов Цельсия.

Власти призывают жителей и туристов избегать пребывания под прямыми солнечными лучами в пиковые часы и строго соблюдать меры предосторожности во время аномальной погоды.

Напомним, текущее лето ознаменовалось для Европы беспрецедентной серией экстремальных волн жары, которые установили новые исторические рекорды. Уже в июне на континенте была зафиксирована самая высокая средняя температура за всю историю наблюдений, превысившая норму на 3°C, а в таких странах, как Франция, Германия и Испания, столбики термометров поднялись выше 44–45°C. Последствия этого климатического удара оказались катастрофическими: по предварительным данным, во Франции, Бельгии и Нидерландах зафиксировано тысячи случаев избыточной смертности, системы здравоохранения и энергетическая инфраструктура работали на пределе, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о неминуемых новых волнах жары, призвав страны срочно адаптироваться к новой климатической реальности.