Бледность, судороги и рвота: Как распознать отравление ягодами и что делать до приезда скорой

Летние прогулки в лесу, парке или на даче могут быть опасны для детей из-за ядовитых растений. Об этом рассказала «Радио 1» директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Особенно привлекательны для детей яркие ягоды ландыша, вороньего глаза, белладонны и волчеягодника, которые содержат опасные токсины, поражающие нервную систему и внутренние органы, указала эксперт.

Родителям важно знать симптомы отравления: бледность, потливость, одышка, судороги, рвота и диарея. При подозрении на беду нужно немедленно вызвать скорую по 103 или 112 и сохранить образец растения для идентификации токсина.

Одинаева отмечает, что нельзя вызывать рвоту у ребёнка или бесконтрольно давать сорбенты — это может навредить.

«Если пострадавший потерял сознание и перестал дышать, необходимо сразу приступить к сердечно-легочной реанимации. Поводить её нужно до приезда медиков или до восстановления дыхания», – заключила врач.

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