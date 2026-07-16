Бледность, судороги и рвота: Как распознать отравление ягодами и что делать до приезда скорой
Врач Одинаева: Во время летней прогулки в лесу дети могут съесть ядовитые ягоды
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Летние прогулки в лесу, парке или на даче могут быть опасны для детей из-за ядовитых растений. Об этом рассказала «Радио 1» директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Особенно привлекательны для детей яркие ягоды ландыша, вороньего глаза, белладонны и волчеягодника, которые содержат опасные токсины, поражающие нервную систему и внутренние органы, указала эксперт.
Родителям важно знать симптомы отравления: бледность, потливость, одышка, судороги, рвота и диарея. При подозрении на беду нужно немедленно вызвать скорую по 103 или 112 и сохранить образец растения для идентификации токсина.
Одинаева отмечает, что нельзя вызывать рвоту у ребёнка или бесконтрольно давать сорбенты — это может навредить.
«Если пострадавший потерял сознание и перестал дышать, необходимо сразу приступить к сердечно-легочной реанимации. Поводить её нужно до приезда медиков или до восстановления дыхания», – заключила врач.
Ранее Life.ru рассказывал, что из-за тёплой и влажной погоды в лесах появились смертельно опасные двойники съедобных грибов — бледную поганку легко спутать с шампиньоном, а галерину — с опёнком. Миколог предупреждает, что даже маленький кусочек ядовитого гриба может быть смертельным.
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