Тихая охота за тихим убийцей: Грибников предупредили о смертельной опасности под ногами

Из-за тёплой и влажной погоды в российских лесах уже появились смертельно опасные двойники съедобных грибов. К примеру, бледную поганку легко спутать с шампиньоном, однако у поганки есть мешочек у основания ножки. Галерину похожа на опёнок, но она растёт поодиночке и имеет белесый налёт на ножке.

Даже маленький кусочек ядовитого гриба может быть смертельным, поэтому главное правило: если сомневаетесь — не берите, предупреждает миколог Никита Комиссаров в беседе с URA.ru. По данным издания, основные признаки опасных двойников: яркая окраска шляпки, отсутствие колец и чешуек на ножке, горькая мякоть, неприятный запах. Кроме того, нельзя собирать грибы возле дорог и свалок, так как они накапливают токсины.

К слову, серый навозник, будучи вполне съедобным грибом, становится крайне опасным при употреблении вместе с алкоголем. Такая комбинация гарантирует тяжёлое отравление.