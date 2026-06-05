«Как после зашивания»: Назван гриб, который превращается в яд в компании с выпивкой

Серый навозник, будучи вполне съедобным грибом, становится крайне опасным при употреблении вместе с алкоголем — такая комбинация гарантирует тяжёлое отравление. Об этом предупредил кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский.

С началом грибного сезона, по словам специалиста, традиционно растёт число пострадавших. Чаще всего люди путают съедобные грибы с ложными — например, серо-жёлтыми опятами. Они не смертельны, но способны серьёзно навредить здоровью: на вкус они горькие и неприятные, пахнут скверно, но, ошибившись однажды, в дальнейшем их легко определить.

Но есть и вполне съедобный гриб, который, однако, таит в себе куда более серьёзную опасность в сезон пикников. Речь идёт о сером навознике.

«Серые навозники — отличные съедобные грибы. Если у вас планируется торжество, шашлыки с пивом или более крепкими напитками, то серый навозник есть нельзя. В сочетании с алкоголем он даёт очень серьёзное, сильное, неприятно выглядящее и ощущаемое отравление. Не смертельное, но запомните надолго. Именно на основе этого гриба разработан препарат, которым «зашивают», — предупредил миколог в разговоре с «Радио 1».

Среди грибов, которые стоит искать в подмосковных лесах прямо сейчас, миколог назвал сморчки и майскую рядовку (остались с весны), а также летние опята, вешенки и при большом везении — сосновые боровики на юге области.

Напоминаем, что сбор некоторых видов грибов в России может обернуться для любителей тихой охоты серьёзными правовыми последствиями — штраф доходит до 50 тысяч рублей, а в отдельных случаях грозит и тюремный срок. Под запрет попадают краснокнижные экземпляры, любые грибы, содержащие псилоцибин, а также сбор на территориях заповедников или в период действия особого противопожарного режима. Life.ru разобрался, как себя вести грибникам, чтобы не нарушить закон и не понести ответственность.