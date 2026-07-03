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3 июля, 13:44

Мать троих детей погибла после укуса ядовитой змеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DSlight_photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DSlight_photography

В одной из стран Центральной Америки произошла трагедия: мать троих детей погибла после укуса ядовитой змеи. До происшествия женщина делилась в соцсетях трогательными публикациями о своих дочерях.

По данным издания Need To Know, женщину звали Дарлинг Эркулес. Она умерла спустя несколько дней после нападения змеи, несмотря на попытки оказания помощи. Обстоятельства нападения и точный вид змеи в материале не уточняются. Местные службы выясняют детали случившегося.

Россиянам дали инструкцию на случай незваного визита змеи в квартиру или на дачу
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Ранее россиян призвали ни в коем случае не отсасывать яд змей. Место укуса можно промыть водой и накрыть чистой повязкой. Желательно сохранять спокойствие, поскольку активные движения могут ускорять распространение яда.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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