В одной из стран Центральной Америки произошла трагедия: мать троих детей погибла после укуса ядовитой змеи. До происшествия женщина делилась в соцсетях трогательными публикациями о своих дочерях.

По данным издания Need To Know, женщину звали Дарлинг Эркулес. Она умерла спустя несколько дней после нападения змеи, несмотря на попытки оказания помощи. Обстоятельства нападения и точный вид змеи в материале не уточняются. Местные службы выясняют детали случившегося.

Ранее россиян призвали ни в коем случае не отсасывать яд змей. Место укуса можно промыть водой и накрыть чистой повязкой. Желательно сохранять спокойствие, поскольку активные движения могут ускорять распространение яда.