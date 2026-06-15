Россиянам дали инструкцию на случай незваного визита змеи в квартиру или на дачу

Змеи в квартирах появляются редко, обычно виной тому соседи-любители экзотики: при ненадёжном террариуме питомец сбегает и путешествует по вентиляции, канализации и водопроводным стоякам. Дикие рептилии с улицы, особенно на верхние этажи, не забираются. Гораздо чаще змею можно встретить на даче. Они заползают в поисках укрытия от жары или за грызунами. Высокая трава, открытые подполья и старые пни создают идеальные условия.

Однако пресмыкающиеся не нападают первыми. Заметив особь, нужно дать ей путь к отступлению. При угрожающей позе медленно отойдите назад, избегайте резких движений, не тяните руки вперёд и не поворачивайтесь спиной. Не пытайтесь убить или ударить рептилию.

Размахивая палкой, можно случайно перекинуть разъярённую змею себе на плечи. Лучшее решение при проникновении незваной гостьи: не приближаться к ней, немедленно покинуть помещение и вызвать спасателей по номеру 112, сообщает URA.ru со ссылкой на МЧС.

Ранее россиян призвали не повторять «киношные клише» при укусе ядовитой змеи. К примеру, одной из самых серьёзных ошибок является наложение жгута.