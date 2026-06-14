Питон застрял в стене дома на севере Москвы
Обложка © GigaChat / Life.ru
В Хорошевском районе Москвы в стену многоэтажного дома заползла змея, сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным издания, речь идёт о питоне.
ЧП случилось в здании по адресу Хорошевское шоссе, дом 12, корпус 1. Чтобы вызволить ползучего гада из стены, на место происшествия выехали спасатели.
Ранее в подвале лаборатории на юге Москвы была обнаружена крупная змея. ЧП произошло в Донском районе столицы. Найденная змея — полоз.
Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.