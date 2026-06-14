ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 06:18

Питон застрял в стене дома на севере Москвы

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Хорошевском районе Москвы в стену многоэтажного дома заползла змея, сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным издания, речь идёт о питоне.

ЧП случилось в здании по адресу Хорошевское шоссе, дом 12, корпус 1. Чтобы вызволить ползучего гада из стены, на место происшествия выехали спасатели.

Не отсасывать! Россиян призвали не повторять «киношные клише» при укусе ядовитой змеи
Не отсасывать! Россиян призвали не повторять «киношные клише» при укусе ядовитой змеи

Ранее в подвале лаборатории на юге Москвы была обнаружена крупная змея. ЧП произошло в Донском районе столицы. Найденная змея — полоз.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar