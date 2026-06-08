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8 июня, 10:37

В подвале лаборатории на юге Москвы обнаружена крупная змея

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В подвале одной из лабораторий, расположенной на юге российской столицы, обнаружена крупная змея. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на свой источник.

По данным издания, ЧП произошло в Донском районе Москвы, в здании на Варшавском шоссе. Утоняется, что найденная змея — полоз. Информации о пострадавших нет, вероятно, ползучий гад никому не навредил.

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Ранее россиян призвали не повторять «киношные клише» при укусе ядовитой змеи. Так, одной из самых серьёзных ошибок является наложение жгута.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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