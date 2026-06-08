В подвале лаборатории на юге Москвы обнаружена крупная змея
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В подвале одной из лабораторий, расположенной на юге российской столицы, обнаружена крупная змея. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на свой источник.
По данным издания, ЧП произошло в Донском районе Москвы, в здании на Варшавском шоссе. Утоняется, что найденная змея — полоз. Информации о пострадавших нет, вероятно, ползучий гад никому не навредил.
Ранее россиян призвали не повторять «киношные клише» при укусе ядовитой змеи. Так, одной из самых серьёзных ошибок является наложение жгута.
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