Свидание не дальше двух станций: Как работает зип-кодинг, что это за зверь и почему его любят зумеры

Помните, как раньше ездили на свидания? Молодой человек мог после работы полтора часа трястись в электричке с букетом на коленях, а девушка — добираться через весь город, потому что понравившийся человек жил на другом конце Москвы. Расстояние считалось испытанием для влюблённых, но точно не причиной отменять встречу. Сегодня всё иначе... Зачем так мучиться, если следующий кандидат живёт через две станции? У такого подхода уже появилось название — зип-кодинг. Life.ru рассказывает, почему молодёжь выбирает партнёров по геолокации и не теряем ли мы любовь, отказываясь ради неё ехать чуть дальше соседнего района.

Что такое зип-кодинг и при чём здесь почтовый индекс

Зип-кодинг — что это за новый тренд в отношениях и онлайн-знакомствах? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Зип-кодинг, или zip coding, получил название от английского zip code — «почтовый индекс». В контексте знакомств так называют привычку ограничивать поиск партнёра небольшой территорией, например своим районом, ближайшими кварталами или несколькими станциями метро. У термина есть и более радикальное значение — отношения, которые существуют, только пока люди находятся в одном городе или районе. Стоит одному из партнёров уехать — и оба снова считают себя свободными. Однако чаще под зип-кодингом понимают именно поиск любви в пределах комфортного радиуса.

Точнее говорить не о том, что расстояние вдруг стало важным, а о том, что оно из естественного ограничения превратилось в осознанный критерий. Раньше человек чаще выбирал среди тех, кого встречал поблизости. Теперь он сначала видит сотни людей, а затем сам решает, какую часть этого выбора отсечь по радиусу. Лариса Каравайцева Психолог сервиса знакомств Twinby

На первый взгляд кажется, что это совершенно новый каприз жителей мегаполисов, измученных пробками и перегруженными расписаниями. На самом деле расстояние влияло на выбор партнёра всегда. Раньше география сама решала, с кем человек может познакомиться, а сегодня естественное ограничение превратилось в ползунок внутри приложения.

Пять кварталов до свадьбы: любовь всегда искали рядом

Правда ли, что большинство людей раньше находили любовь в нескольких кварталах от дома? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Ещё в 1932 году американский социолог Джеймс Боссард изучил пять тысяч брачных заявлений, поданных жителями Филадельфии. Оказалось, что примерно треть будущих супругов до свадьбы жила в пределах пяти кварталов друг от друга. Чем дальше находились их дома, тем реже люди создавали семью. Никакой особой романтической магии у соседних улиц не было. Просто именно там человек встречал знакомых в магазине, церкви, на работе, семейных праздниках и мероприятиях местного сообщества. Прекрасный потенциальный супруг из другого города мог существовать, но в поле выбора он даже не попадал.

Постепенно брачный горизонт начал расширяться. Исследователи, проследившие историю браков в нидерландском городе Гауда с 1811-го по 1980 год, обнаружили, что с 1830-го по 1890-й среднее расстояние между городом и местом жительства жениха выросло примерно с двух до восьми километров. В начале XIX века более 90% местных невест выходили замуж за мужчин, живших в самой Гауде, а к 1980 году их доля сократилась примерно до 57%.

Сначала людям помогло развитие транспорта, затем круг знакомств расширили работа, высшее образование и личные автомобили. Университеты превратились в огромные брачные агентства задолго до появления приложений! Они сводили молодых людей из разных городов, семей и культурных сред.

Когда свидание превращается в логистическую задачу

Близость действительно помогает отношениям развиваться. Она увеличивает число повторных контактов, а встречи перестают ограничиваться заранее запланированными свиданиями. Район влияет на количество ситуаций, в которых чувствам вообще удаётся возникнуть и укрепиться. Лариса Каравайцева Психолог сервиса знакомств Twinby

Как продолжает эксперт, внутренняя статистика Twinby показывает, насколько осознанно пользователи ограничивают географию знакомств. По умолчанию приложение предлагает радиус от нуля до 99 километров, поэтому аналитики изучили настройки только тех людей, которые самостоятельно его сузили.

Больше половины из них, 52%, оставили для поиска не более 30 километров, а каждый шестой согласен знакомиться только с теми, кто живёт не дальше десяти километров. Радиус свыше 50 километров выбирают около 23% пользователей. Мужчины оказались немного решительнее в стремлении искать любовь поближе. Расстояние до 20 километров выбрали 37% мужчин и 29% женщин. Зато среди тех, кто готов рассматривать партнёров в радиусе 60–90 километров, женщин заметно больше.

Лариса Каравайцева, психолог сервиса знакомств Twinby, рассказывает, что причина не всегда в лени. Близость увеличивает количество ситуаций, в которых отношения вообще могут развиваться. Если каждая встреча требует сложной подготовки, пара видит друг друга только во время парадных свиданий. Когда партнёр живёт рядом, появляются короткие прогулки, совместные походы в магазин, случайные встречи и возможность увидеть человека уставшим, раздражённым, растрёпанным — то есть настоящим.

Зачем люди приукрашивают свой адрес?

Почему адрес и место жительства влияют на выбор партнёра? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sofiia Sydor

В зип-кодинге адрес означает не только количество километров. Район выступает в качестве одной из характеристик человека, которую окружающие считывают ещё до первой встречи. Житель центра кажется активным и обеспеченным, а человек из пригорода — спокойным и семейным.

Раз адрес воспринимается как резюме, его начинают редактировать. Согласно исследованию Humo Architects, проведённому среди трёх тысяч жителей Москвы, Петербурга и других крупных городов, 33% опрошенных приукрашивают район своего проживания, то есть называют соседнюю, более престижную локацию или преувеличивают достоинства собственной. Ещё 24% формально не врут, но предпочитают говорить, что живут «в пяти минутах от центра» или «в самом зелёном районе». Полностью честно рассказывают о месте жительства лишь 14%.

Чаще всего приукрашивать реальность приходится именно там, где особенно хочется произвести впечатление. На свиданиях, в приложениях для знакомств и социальных сетях. Такая ложь говорит не столько о районе, сколько о страхе показаться недостаточно успешным. Правда всё равно выяснится, как только новый знакомый вызовет такси к вашему дому. Да и сам адрес способен рассказать о человеке гораздо меньше, чем первый час живого разговора.

Что теряют те, кто ищет любовь только поблизости?

Как понять, готовы ли вы встречаться с человеком из другого района или города? Shutterstock / FOTODOM / simona pilolla 2

Зип-кодинг делает знакомства удобнее, но вместе с долгой дорогой может вычеркнуть из приложения человека, с которым совпало бы всё остальное. Сорок минут в метро — это неудобство, но точно не черта характера. Партнёр из другого района или города способен принести в жизнь новые маршруты, привычки, компании и способы смотреть на знакомые вещи. Даже готовность регулярно преодолевать расстояние иногда становится показателем мотивации, поскольку человек приезжает не потому, что ему оказалось по пути, а потому, что встреча действительно важна.

А вы как думаете? Возможно, не стоит сразу отправляться на другой конец страны ради каждого мэтча? Но и отказываться от потенциально важного знакомства только из-за лишней пересадки тоже обидно. А если встреча всё-таки состоится, Life.ru ранее рассказывал, как пережить первое свидание без страха, конфузов и неловких пауз. А сколько станций ради любви готовы проехать вы?