Что такое биоритмы, как они влияют на вашу жизнь, как их высчитать и использовать себе во благо

Просыпаетесь с ощущением, что готовы свернуть горы, а на следующий день еле находите силы заварить чай? Дело не в характере и не в погоде за окном. С момента рождения в организме запускаются три внутренних цикла длиной 23, 28 и 33 дня, которые определяют подъёмы и спады сил, настроения и мышления на каждый конкретный день года. Life.ru разобрался, что такое биоритмы, кто их придумал и как рассчитать собственные циклы на конкретном примере с датами и цифрами.

Три цикла, которые работают с момента рождения

Что такое биоритмы и как они влияют на энергию человека. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Физический цикл длится 23 дня и отвечает за выносливость, иммунитет и координацию движений: на его пике реже случаются травмы и простуды. Эмоциональный цикл длится 28 дней и управляет настроением, общительностью и творческими способностями: на подъёме легче знакомиться и придумывать новое. Интеллектуальный цикл занимает 33 дня и отвечает за память, логику и способность быстро учиться новому: на пике решения приходят заметно быстрее.

Каждый цикл движется по волнообразной кривой: первая половина периода — это подъём, вторая половина — спад, а затем всё повторяется заново. На пике человек получает максимум сил именно в соответствующей сфере, а на спаде организму и психике нужен отдых, а не новые нагрузки. Отсчёт всех трёх циклов ведётся строго от даты рождения, поэтому у каждого человека своя индивидуальная картина взлётов и падений на любой день года и совпадает она крайне редко даже у близнецов.

Кто придумал теорию биоритмов

Теорию создали три человека независимо друг от друга на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Венский психотерапевт Герман Свобода заметил, что мысли, идеи и импульсы к действию его пациентов повторяются с периодичностью примерно в 23 и 28 дней. Берлинский врач Вильгельм Флисс в то же время связал дату рождения пациентов с колебаниями иммунитета и историей их болезней и получил очень похожие цифры, хотя работал отдельно от Свободы.

Третьим стал школьный преподаватель из австрийского Инсбрука Фридрих Тельчер. В 1920-х годах он сравнил даты рождения своих студентов с результатами их экзаменов за несколько лет подряд и вывел третий, интеллектуальный цикл длиной ровно 33 дня. Так три специалиста из разных городов и совершенно разных профессий независимо друг от друга пришли к одной идее о скрытых расписаниях, которым подчиняются тело, чувства и разум человека с самого рождения.

Как рассчитать биоритмы по формуле: пример расчёта. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Формула простая: нужно посчитать число дней, прожитых с момента рождения до нужной даты, а затем разделить это число на длину каждого цикла с остатком. Остаток покажет, на каком именно дне своего цикла человек находится в конкретную дату. Возьмём пример: человек родился 6 июня 1995 года. К 12 августа 2026 года он прожил ровно 11 390 дней — это число легко получить в любом калькуляторе дат в Интернете, вручную считать необязательно.

Делим 11 390 на 23 — остаток 5. Значит, физический цикл на пятом дне из двадцати трёх в фазе подъёма и почти на самом пике. Делим 11 390 на 28 — остаток 22, эмоциональный цикл уже во второй половине и близок к нижней точке. Делим 11 390 на 33 — остаток снова 5, интеллектуальный цикл тоже на подъёме. Получается, этот конкретный день хорош для спорта и учёбы, но неудачен для важных разговоров и выяснения отношений. Онлайн-калькуляторы считают ровно то же самое за секунду, без ручного деления.

Критические дни

Критическим считается день, когда цикл переходит из подъёма в спад или наоборот — то есть остаток от деления равен нулю или ровно половине периода цикла. Например, у физического цикла это 12-й и 23-й дни от начала отсчёта, у эмоционального — 14-й и 28-й, а у интеллектуального — 17-й и 33-й день. В нашем примере с человеком, рождённым 5 июня 1995 года, ближайший критический день у физического цикла наступит уже через семь дней, когда остаток от деления снова обнулится.

В такие дни энергия организма нестабильна, а реакция, концентрация и настроение могут резко меняться в течение суток, поэтому сторонники теории советуют отложить рискованные решения, спорт на пределе сил и важные переговоры. Если критические дни сразу двух или трёх циклов выпадают на одну дату, она считается особенно сложной и требует повышенной осторожности буквально во всём: от вождения машины до крупных покупок и важных подписей под документами.

Как применять биоритмы на практике

Биоритмы по дате рождения: расчёт и практическое применение. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дни физического подъёма подходят для тренировок, переездов и генеральной уборки, а спад — повод для спа-процедур, долгого сна и лёгких прогулок вместо спортзала. Эмоциональный пик хорош для свиданий, презентаций и общения с большим количеством людей, а на спаде лучше провести тихий вечер дома вместо шумной компании. Интеллектуальный подъём стоит использовать для экзаменов и переговоров, а рутинные задачи оставить на период спада.

Расчёт биоритмов работает как ориентир для планирования, а не как строгая инструкция к действию. Кстати, дата рождения влияет не только на биоритмы: поклонники нумерологии уверяют, что некоторым числам души в августе предстоит расплатиться за старые ошибки прошлого, хотя строгих научных доказательств этому пока никто не нашёл. Любой спад рано или поздно сменяется новым подъёмом — и это касается всех трёх циклов без исключения, будь то физический, эмоциональный или интеллектуальный.