Эра поцелуев заканчивается: Психолог назвала неожиданные причины, почему люди стали реже касаться друг друга

В последние годы люди стали реже целоваться и вообще меньше прикасаться друг к другу. Влияет на это не только изменение норм в отношениях, но и цифровая изоляция, пандемийный опыт и привычка общаться через экран. Психолог Марианна Абравитова считает, что речь идёт о глубоком кризисе человеческой близости и переоценке самой ценности физического контакта. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

Я думаю, что человечество никогда не откажется от поцелуев целиком и полностью. Хотя есть такие этносы, народности, религии и сообщества, где поцелуев нет и в помине, но это всё же меньшинство. В основном люди устроены так, что целоваться хочется и это приятно. Марианна Абравитова Психолог

В целом человек устроен так, что ему хочется тактильного контакта: прикосновений, объятий, поцелуев. Во многом это связано с нашей биологией. Высокая потребность в тактильности заложена в нас изначально. Если посмотреть не только на людей, но и на животных, то мы увидим, насколько тесный физический контакт существует между матерью и ребёнком. Матери кормят детёнышей, вылизывают их, ласкают — это естественная психофизиологическая потребность, подчеркнула эксперт.

Именно через мать мы впервые знакомимся с прикосновениями, нежностью, любовью и привязанностью. Впоследствии эта модель переносится и на романтические отношения. Эра поцелуев не заканчивается, но меняется само отношение людей к ним, пояснила она.

Одна из причин — огромные социальные сдвиги последних лет. Например, так называемая цифровая изоляция. Мы гораздо меньше общаемся вживую, всё больше времени проводим в Интернете и нередко просто закрываемся от общества. Причём это далеко не всегда осознанный выбор человека — так сегодня устроена сама жизнь.

«Из-за недостатка живого общения постепенно теряется способность считывать язык тела и невербальные сигналы. Это очень тонкий навык, который развивается только при постоянном взаимодействии с другими людьми. Когда такого общения становится мало, навык начинает буквально «ржаветь», — отметила психолог.

Раньше люди чаще знакомились в ресторанах, барах, на улице. Сейчас подобных ситуаций становится меньше. Интернет не может полностью заменить живое знакомство, потому что там коммуникация устроена иначе. А попытка познакомиться на улице сегодня многими уже воспринимается как нечто странное. Между тем именно такой непосредственный контакт постепенно создаёт близость и в конечном счёте может привести к поцелую, считает она.

Нельзя забывать и о пандемии, которая лишила огромное количество людей привычного социального взаимодействия. У многих появился страх показаться неопытным или неловким, а это создаёт замкнутый круг: чем меньше человек общается, тем сложнее ему снова вступать в близкий контакт. По её словам, ковид оставил настолько серьёзный психологический след, что на бессознательном уровне у части людей закрепилась установка, что тесный физический контакт, в том числе поцелуй, потенциально может быть опасным или заразным.

«Однако я вижу в этом и положительную сторону. Поцелуй стал восприниматься как нечто более серьёзное и значимое. Меняется сама ценность близости: многие люди, особенно женщины, уже не готовы целоваться просто так, без эмоциональной связи и внутреннего доверия к партнёру», — утверждает Абравитова.

Есть и культурный фактор. В эпоху порнографии и большого количества откровенного контента поцелуй в некотором смысле утратил прежнюю эротическую силу, интимность и романтический ореол. Но здесь возникает интересное противоречие, поскольку из-за обилия подобных материалов многие женщины начали переосмысливать своё отношение к близости.

«Возникает внутренняя позиция: «Я не хочу так, как это показывают в подобном контенте. Я буду целоваться только тогда, когда полюблю», — объяснила психолог.

Посему эксперт считает, что поцелуи никуда не исчезнут. Скорее сейчас человечество переживает кризис человеческих связей, а отношение к поцелуям становится своеобразной лакмусовой бумажкой этого процесса.

Любой кризис — это переход к чему-то новому. И чаще всего он ведёт не к регрессу, а к развитию. Нынешняя условная «потеря» поцелуев, по мнению собеседницы Life.ru, показывает, что люди постепенно утрачивают навык установления близости.

В последние десятилетия ощущение интимности, ценности партнёрства и эмоциональной связи между людьми действительно оказалось немного размыто, однако может начаться и обратный процесс, в результате которого люди начнут больше ценить устойчивые отношения, эмоциональную близость, поцелуи и саму любовь, заключила специалист.

Ранее издание The Guardian сообщило о снижении популярности романтических поцелуев, назвав происходящее «рецессией поцелуев». Согласно опросу YouGov, проведённому по заказу бренда средств для ухода за полостью рта Waken, более трети британцев стали целоваться реже, чем пять лет назад, а почти каждый пятый не целовался больше года. Особенно заметна тенденция среди представителей поколения Z: зумеры опасаются отказа, не уверены в своих навыках и реже оказываются в ситуациях, располагающих к романтической близости. Эксперты связывают это с ростом цифрового общения, сокращением живых социальных контактов и ночной жизни, а также изменением отношения к знакомствам и вопросам согласия.

Ранее Life.ru писал о способах сохранить романтику и эмоциональную близость в отношениях. Семейный психолог отмечала, что тепло между партнёрами важно поддерживать постоянно, учитывая язык любви друг друга и не забывая о знаках внимания.