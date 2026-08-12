Россиян предупредили: Любовь по формуле «найди кого-то на 25% лучше себя» рискует убить отношения

Любовь по формуле «найди кого-то на 25% лучше себя» рискует превратить отношения в своеобразную сделку. В соцсетях всё чаще обсуждают идею, согласно которой молодым людям стоит выбирать более успешного партнёра ради повышения собственного социального статуса. Однако за такой стратегией могут скрываться проблемы, рассказала Life.ru врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

По словам специалиста, сама идея понятна: отношения начинают воспринимать не только как источник симпатии, близости и совместимости, но и как возможность улучшить собственный образ в глазах окружающих. При этом людей действительно могут первоначально привлекать разные качества — внешность, статус, общие цели или жизненные перспективы. Проблемы начинаются, когда единственным фундаментом союза становится желание что-либо получить от другого человека.

В таком случае один из партнёров оказывается не личностью, а инструментом для достижения определённых целей. Это со временем может привести к разочарованию, напряжению и ощущению, что человека используют. Ирина Крашкина Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Здоровые отношения, подчеркнула психотерапевт, строятся на взаимном уважении, интересе, эмоциональной безопасности и готовности обоих вкладываться друг в друга, а не на подсчёте преимуществ. Если желание повысить свой статус через отношения всё же присутствует, не стоит делать его главным мотивом и тем более строить на нём общение с самого начала.

Человеку прежде всего следует честно спросить себя, кого именно он ищет — личность или «социальный лифт». Если вместе с успехом потенциального партнёра привлекают его характер, ценности, чувство юмора и манера общения, говорить исключительно о холодном расчёте уже нельзя. Если же интерес ограничивается выгодой, лучше вовремя остановиться, чтобы не обманывать ни себя, ни другого человека.

«Прямо заявлять потенциальному партнёру: «Я выбираю тебя, потому что ты повышаешь мой статус», — конечно, не стоит. Но важно честно ответить себе на вопрос: что именно я ищу в этих отношениях?» — отметила врач.

Сложнее ситуация становится, если человек уже понравился, но выяснилось, что он целенаправленно ищет более успешного партнёра. Крашкина советует смотреть прежде всего на его поведение. Если партнёр проявляет искренний интерес, уважение и воспринимает другого человека не только как носителя определённого статуса, проблему можно спокойно обсудить без обвинений. Иногда человек и сам не до конца осознаёт, насколько сильно им движет стремление к престижу, а откровенный разговор помогает разобраться в собственных мотивах.

Иначе стоит оценивать отношения, в которых партнёр нужен преимущественно как «усиление» собственного образа жизни или статуса. В таком случае важно спросить себя, готовы ли вы оставаться с человеком, который оценивает вас прежде всего с точки зрения полезности. По словам специалиста, подобные отношения могут не давать необходимой эмоциональной опоры и настоящей близости.

«Проблема не в том, что люди хотят лучшей жизни или более сильного партнёра. Проблема в том, превращается ли другой человек в средство достижения собственных целей. Если да, то это уже не про любовь и не про партнёрство, а про сделку», — подчеркнула Крашкина.

При этом стремление быть рядом с успешным человеком само по себе не делает отношения нездоровыми. Главное, чтобы за статусом партнёры продолжали видеть друг в друге самостоятельных личностей. Именно такие отношения, заключила психотерапевт, обычно оказываются значительно честнее и прочнее.

Ранее Life.ru писал, что даже у романтических отношений можно подсчитать вполне материальную «экономику»: при модели, в которой основные расходы берёт на себя мужчина, москвичка теоретически может сберечь до 1,4 млн рублей за год. В расчёт вошли аренда жилья, рестораны, такси, доставка, развлечения и подарки — вместе около 114–115 тыс. рублей ежемесячно. При этом отпуска, цветы и подарки на дни рождения авторы подсчёта даже не учитывали.