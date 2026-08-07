«Пополамщики» — в сад! Подсчитано, сколько девушка может накопить в классических отношениях

В классических отношениях, когда основные траты берёт на себя мужчина, девушка в Москве может экономить до 1,4 миллиона рублей в год. К такому выводу пришли авторы телеграм-канала Mash Money, подсчитав траты на примере одной столичной пары.

По их расчётам, только аренда квартиры, которую снимает парень, экономит девушке 70 тысяч рублей в месяц. К этому добавляются рестораны — около 20 тысяч, такси — 8 тысяч, доставка еды и развлечения — ещё 10 тысяч. Подарки вроде iPhone, Dyson и духов в пересчёте на месяц добавляют ещё около 17 тысяч.

Таким образом, ежемесячная экономия составляет примерно 114–115 тысяч рублей. В годовом выражении это почти 1,4 миллиона. Отпуска, цветы и подарки на дни рождения в расчёт не вошли.

Ранее в Сети посчитали, что женщина теряет до 50 тысяч в месяц, живя с «пополамщиком». Согласно исследованию, только на продукты мужчины тратят в два раза больше.