Жизнь с «пополамщиком» выходит совсем не поровну? В Сети посчитали, что женщина теряет до 50 тысяч в месяц

Женщина при равном разделении расходов в паре может тратить до 50 тысяч рублей больше в месяц, чем при другом формате ведения бюджета. К такому выводу пришёл Telegram-канал Mash Money, учитывая разницу в доходах, расходах на еду и объём домашних обязанностей.

Авторы подсчитали траты на продукты у условной пары. Согласно приведённым данным, женщина при жизни одной расходует около 12 тысяч рублей в месяц на еду, а мужчина — примерно 25 тысяч из-за больших порций и другого набора продуктов. После объединения бюджета на питание сумма составила около 37 тысяч рублей. При разделении поровну каждый отдаёт по 18,5 тысячи, из-за чего, согласно расчётам, расходы женщины становятся выше её привычного уровня.

Также в пример взяли разницу в заработках: мужчина получает 120 тысяч рублей, женщина — 80 тысяч. При таком соотношении доходов вклад в общие траты составляет 60% и 40% соответственно. Если распределять семейные расходы пропорционально зарплатам, мужчина должен был бы покрывать большую часть бюджета. При варианте 50/50 оба партнёра вносят одинаковую сумму, что, как утверждают авторы расчёта, создаёт дополнительную нагрузку для женщины.

В расчёт включили и домашние дела — готовку, уборку, стирку, закупку продуктов и контроль бытовых запасов. Авторы оценили это время примерно в 65 часов в месяц и перевели его в денежный эквивалент. В итоге подсчёты показали, что совокупная разница из-за финансовых расходов и домашней работы может достигать около 51 тысячи рублей ежемесячно. При этом итог зависит от конкретных договорённостей между партнёрами и распределения обязанностей в паре.

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