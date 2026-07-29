Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 12:38

Слушай женщину, дольше проживёшь: Умные жёны спасают мужей от ранней смерти

Психолог Сухинин: Умная жена грамотно подходит к вопросу здоровья мужа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Наличие умной партнёрши рядом способно почти вдвое сократить риск внезапной смерти мужчины — такой вывод сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Как именно это работает, рассказал доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин.

По его словам в комментарии 360.ru, обладающая высоким интеллектом супруга умеет грамотно подходить к вопросам здоровья. Она знает, как мягко мотивировать партнёра на отказ от вредных привычек и переход к здоровому образу жизни, при этом уделяет внимание как физическому, так и психологическому состоянию мужа.

Ключевую роль в таких отношениях играет не тотальный контроль, а поддержка. Специалист подчеркнул, что в семье создаётся здоровая атмосфера, которая сама по себе способствует долголетию.

Главная рекомендация психолога — всегда показывать пример собственным поведением. Когда женщина хорошо выглядит и прекрасно себя чувствует, мужчина сам начинает интересоваться, каким образом она этого добилась.

Ноутбук на коленях и смартфон у паха снижают качество спермы, предупредил врач
Ноутбук на коленях и смартфон у паха снижают качество спермы, предупредил врач

Эксперты сходятся во мнении, что кризис среднего возраста стремительно молодеет и настигает мужчин уже к 28–30 годам. Нейропсихолог связал это с культом успеха и разрывом между ожиданиями и реальностью: гонка за карьерой, деньгами и признанием провоцирует внутренний конфликт гораздо раньше, чем прежде. Соцсети усугубляют давление, заставляя воспринимать постановочные кадры чужой жизни как норму, что вызывает тревожность и ощущение неудачи.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Психология
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar