Слушай женщину, дольше проживёшь: Умные жёны спасают мужей от ранней смерти

Наличие умной партнёрши рядом способно почти вдвое сократить риск внезапной смерти мужчины — такой вывод сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Как именно это работает, рассказал доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин.

По его словам в комментарии 360.ru, обладающая высоким интеллектом супруга умеет грамотно подходить к вопросам здоровья. Она знает, как мягко мотивировать партнёра на отказ от вредных привычек и переход к здоровому образу жизни, при этом уделяет внимание как физическому, так и психологическому состоянию мужа.

Ключевую роль в таких отношениях играет не тотальный контроль, а поддержка. Специалист подчеркнул, что в семье создаётся здоровая атмосфера, которая сама по себе способствует долголетию.

Главная рекомендация психолога — всегда показывать пример собственным поведением. Когда женщина хорошо выглядит и прекрасно себя чувствует, мужчина сам начинает интересоваться, каким образом она этого добилась.

Эксперты сходятся во мнении, что кризис среднего возраста стремительно молодеет и настигает мужчин уже к 28–30 годам. Нейропсихолог связал это с культом успеха и разрывом между ожиданиями и реальностью: гонка за карьерой, деньгами и признанием провоцирует внутренний конфликт гораздо раньше, чем прежде. Соцсети усугубляют давление, заставляя воспринимать постановочные кадры чужой жизни как норму, что вызывает тревожность и ощущение неудачи.