Ноутбук на коленях и смартфон у паха снижают качество спермы, предупредил врач

Привычные бытовые действия могут незаметно вредить мужской фертильности, создавая постоянный перегрев репродуктивных органов. О том, как именно тепло влияет на способность к зачатию, рассказал уролог Скандинавского центра здоровья Леонид Боханов.

Специалист пояснил, что яички вынесены за пределы тела не случайно. Для нормальной выработки сперматозоидов им требуется температура на два-четыре градуса ниже телесной, и мошонка сама регулирует нагрев, поджимаясь на холоде и опускаясь в тепле. Однако при длительном воздействии источника тепла эта естественная регуляция перестаёт справляться.

К факторам риска уролог в комментарии РИАМО отнёс долгую работу с лэптопом на коленях, частое посещение бань и саун, горячие ванны, тесное синтетическое бельё и смартфон в переднем кармане брюк. По отдельности каждый фактор даёт небольшой эффект, но вместе они держат репродуктивные органы в тепле почти постоянно. Сперматозоиды созревают около двух с половиной месяцев, и всё это время перегрев снижает их количество и подвижность.

Хорошая новость в том, что эффект обратим. После отказа от источника тепла показатели спермы обычно восстанавливаются за несколько месяцев, пока созревает новая партия клеток. Проверить состояние помогает спермограмма: если индикаторы снижены, а явных болезней нет, врач в первую очередь расспрашивает про баню, ноутбук и бельё.

Специалист рекомендовал будущим отцам работать с ноутбуком за столом или на подставке, сократить походы в баню и горячие ванны в период планирования, выбирать свободное бельё из натуральных тканей и не носить телефон в переднем кармане подолгу. Он подчеркнул, что отказ от пары привычек часто заметно улучшает картину без всякого лечения, но начинать заботиться о температурном режиме нужно заранее, за несколько месяцев до планируемого зачатия.

К слову, исследование с участием более двух тысяч мужчин, представленное на конгрессе Европейского общества репродукции человека в Лондоне, выявило связь между загрязнением воздуха и эпигенетическими изменениями в сперматозоидах. Наблюдения в Солт-Лейк-Сити с 2013 по 2017 год показали 39 подобных изменений, одно из которых затронуло ген GNAS, ранее ассоциированный с ухудшением качества семени и развитием плода.