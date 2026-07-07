The Guardian: Учёные заявили об изменении ДНК в сперме из-за загрязнения воздуха

Крупное исследование с участием более 2000 мужчин выявило эпигенетические изменения в сперматозоидах, связанные с воздействием распространённых загрязнителей воздуха. Результаты, представленные на ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Лондоне, показали, что озон и диоксид азота наиболее тесно связаны с так называемыми изменениями метилирования ДНК, пишет британская газета The Guardian.

Исследование проводилось с 2013 по 2017 год в Солт-Лейк-Сити, столице американского штата Юта. Участники предоставляли образцы спермы при регистрации, а затем через два, четыре и шесть месяцев. Учёные оценивали воздействие загрязняющих веществ в течение трёх месяцев, предшествовавших сбору каждого образца, что соответствует периоду производства спермы.

Анализ образцов 1220 мужчин через шесть месяцев выявил 39 изменений ДНК, связанных со смесями загрязнителей. Один из обнаруженных генов, GNAS, ранее был связан с ухудшением качества спермы и развитием плода. Большинство эпигенетических меток стираются на ранних стадиях развития эмбриона, но некоторые гены могут «запечатлеваться» этими изменениями, что потенциально влияет на развитие плода.

Доктор Кэрри Ноблс из Массачусетского университета отметила, что для установления прямой связи между изменениями метилирования ДНК сперматозоидов и фертильностью необходимы дальнейшие исследования. Учёные подчеркнули, что текущие данные пока не позволяют делать клинические выводы.

Ранее врач-эндокринолог, уролог и андролог предупредил, что так называемый мужской климакс (андропауза) может наступить в любом возрасте из-за сочетания неблагоприятных факторов. По его словам, даже молодые мужчины могут столкнуться с дефицитом тестостерона. На состояние здоровья влияет образ жизни: стресс, курение, наркотики, плохое питание, бессонница, выхлопные газы и радиация.