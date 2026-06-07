От стресса до радиации: Названы неочевидные причины «мужского климакса»

Так называемый мужской климакс (андропауза) может наступить в любом возрасте из-за стечения неблагоприятных факторов, предупредил врач-эндокринолог, уролог и андролог Евгений Греков. По его словам, даже молодые мужчины могут столкнуться с дефицитом тестостерона.

На состояние здоровья влияет прежде всего образ жизни. Среди главных причин недуга собеседник 360.ru выделил стресс, курение, наркотики, некачественное питание, бессонницу, выхлопные газы и радиацию. По словам эксперта, всё это может спровоцировать раннюю андропаузу.

Напомним, у молодых спортсменов, которые бесконтрольно принимают дешёвый тестостерон, начался мужской климакс. В последние два года всё больше качков обращаются к андрологам: жалуются на бесплодие и плохое качество спермы.