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7 июня, 06:21

От стресса до радиации: Названы неочевидные причины «мужского климакса»

Андролог Греков: Стресс и недосып чреваты «мужским климаксом»

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Так называемый мужской климакс (андропауза) может наступить в любом возрасте из-за стечения неблагоприятных факторов, предупредил врач-эндокринолог, уролог и андролог Евгений Греков. По его словам, даже молодые мужчины могут столкнуться с дефицитом тестостерона.

На состояние здоровья влияет прежде всего образ жизни. Среди главных причин недуга собеседник 360.ru выделил стресс, курение, наркотики, некачественное питание, бессонницу, выхлопные газы и радиацию. По словам эксперта, всё это может спровоцировать раннюю андропаузу.

Длительное воздержание может влиять на качество спермы и потенцию, предупредил уролог
Длительное воздержание может влиять на качество спермы и потенцию, предупредил уролог

Напомним, у молодых спортсменов, которые бесконтрольно принимают дешёвый тестостерон, начался мужской климакс. В последние два года всё больше качков обращаются к андрологам: жалуются на бесплодие и плохое качество спермы.

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Борис Эльфанд
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