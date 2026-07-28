«Где дом, дети и миллионы?» Как соцсети заставляют мужчин считать себя лузерами

Кризис среднего возраста всё чаще настигает мужчин уже в 28–30 лет, а не ближе к пятидесяти. Главными причинами становятся культ успеха, постоянное сравнение себя с другими и разрыв между ожиданиями и реальностью. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Нейропсихолог Роман Цветков отметил, что раньше такое состояние нередко возникало после достижения важных целей. Теперь внутренний конфликт появляется гораздо раньше из-за навязчивой гонки за карьерой, деньгами, признанием и безупречным образом жизни.

Соцсети только усиливают давление. Пользователь видит чужие путешествия, спортивные тела, дорогие машины и начинает воспринимать постановочную картинку как норму.

«Это вызывает тревожность и ощущение, что они — неудачники», — пояснил Цветков.

Дополнительным фактором становится привычный общественный сценарий: к 30 годам мужчина якобы обязан обзавестись семьёй, жильём, статусом и высоким доходом. Несоответствие этим ожиданиям способно привести к апатии, резким решениям, разрыву отношений и депрессивному состоянию.

Эксперт советует отличать возрастной перелом от обычного выгорания. Если подавленность и потеря интереса к жизни затягиваются, лучше обратиться за профессиональной помощью.

Выходом может стать пересмотр приоритетов, отказ от чужих стандартов и поиск собственных целей. Социолог Софья Ляликова добавила, что близким важно не давить на человека, а предложить ему поддержку и спокойный откровенный разговор.

«Проводилось множество исследований, в ходе которых выяснялось, что для человека любого пола совершенно необходимо надежное плечо, на которое можно опереться. Речь, разумеется, о моральной поддержке. Порой бывает достаточно щепотки эмпатии и честного и откровенного разговора», — заключила она.

Такая проблема стала намечаться ровно в тот момент, когда в социальных сетях стали появляться успешные люди. В абсолют её возводит культ успеха, достигаторства и перфекционизма, который стал сильно популярен в России. Теперь отсутствие высоких доходов и престижных должностей в определённом возрасте воспринимается порой как полный провал.