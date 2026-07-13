Минус вайб у дед инсайд: Кризис среднего возраста у мужчин «помолодел» лет на 10

Кризис переоценки жизни у российских мужчин стал наступать раньше — примерно в 28–30 лет вместо привычных 40–45.

Клинический психолог, кандидат психологических наук Лариса Овчаренко связала эту тенденцию с культом успеха, достигаторства и перфекционизма. По её словам, соцсети и общественные ожидания формируют у молодых мужчин ощущение, что к 30 годам у них уже должны быть высокая должность, бизнес, хороший доход, машина и квартира.

Если этого набора нет, может появляться чувство несостоятельности. В итоге человек начинает сравнивать себя с другими, сомневаться в выбранной работе, отношениях и собственных жизненных решениях, пишет «База».

Овчаренко также отметила, что за последние пять лет число обращений мужчин в терапию выросло в среднем в четыре раза. Чаще всего они приходят с запросами о карьере, деньгах, ощущении успешности, а также с проблемами в отношениях и семье.

Социолог Светлана Гришаева описала типичный портрет такого мужчины как 30-летнего жителя мегаполиса в нестабильных отношениях. По её словам, для этой группы характерны зависимость от чужого мнения, неудовлетворённость работой и частые попытки «найти себя» через смену профессии.

Специалисты предупреждают, что такие поиски могут затрагивать не только карьеру, но и личную жизнь. Мужчины в период переоценки иногда резко меняют работу, место жительства или партнёра, надеясь избавиться от внутреннего напряжения.

При этом, как отмечает Гришаева, причина кризиса часто связана не только с внешними обстоятельствами, но и с непринятием себя. Поэтому смена обстановки сама по себе не всегда решает проблему.

Кстати, пару лет назад премьер-министр Армении Никол Пашинян удивил всех резким решением сбрить усы и стать похожим на израильского коллегу Биньямина Нетаньяху. LIFE тогда побеседовал с психологом и выяснил, что изменение внешности состоявшихся мужчин может быть вызвано несколькими факторами, в том числе кризисом среднего возраста.