«Подружиться с новым состоянием»: Как пережить кризис среднего возраста за 3 шага

Кризис среднего возраста после тридцати грозит почти каждому второму, но это состояние можно сделать управляемым, если перестать бояться его длительности и заранее подготовить финансовую базу, уверена клинический психолог Дарья Сальникова. По её словам, кризис длится от полутора до трёх лет, и в это время мозг будет подкидывать безумные идеи. Поэтому если на счету есть средства на два года экспериментов, стресса будет в разы меньше.

Кризис нельзя вылечить отпуском за две недели, его нужно прожить. Внутри происходит обесценивание всего, что создавалось десять лет, но это не депрессия и не моральное дно, а неприятное состояние перемен, после которых последует стабильность. Однако если тоска затягивается дольше двух месяцев — это уже депрессия. В случае же с кризисом нужно «легализовать» свои «странности» и не бояться этого периода.

«Вам нужны долгие глубокие разговоры и философские сериалы. Не бойтесь уделять этому время. Чтобы понять, как подружиться с новым состоянием, его нужно сначала изучить», — резюмировала собеседница «Радио 1».

К слову, в жизни каждого мужчины может наступить момент, когда всё не то и всё не так. Возрастные кризисы — это реальность, и в жизни они бывают не один раз. Как выжить во время кризиса, если вы мужчина, выяснил Life.ru.