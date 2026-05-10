Биполярка или норма? Психиатр назвал признаки опасного изменения поведения

Резкость, вспыльчивость, замкнутость и перепады настроения у человека часто списывают на характер. Однако такие проявления порой указывают на психические расстройства. Психиатр-нарколог Сергей Литков объяснил, что характер представляет устойчивую модель поведения. Если человек всегда был эмоционально сдержанным — это не заболевание. Повод насторожиться появляется при заметных изменениях поведения.

Депрессия проявляется не только слезами, рассказал врач «Газете.Ru». Человек становится раздражительным, теряет интерес к общению, чувствует постоянную усталость. Тревожное расстройство сопровождается телесными симптомами — сердцебиением, внутренней дрожью, нарушениями сна. Биполярное расстройство включает эпизоды необычного подъёма с ускоренной речью и импульсивными поступками.

Специалист посоветовал оценивать совокупность признаков, их длительность и влияние на жизнь. Резкие изменения поведения без причины, устойчивые нарушения сна, потеря интереса к привычным делам, эмоциональные перепады и социальная изоляция требуют внимания. Ключевой критерий — уровень контроля над поведением. Литков добавил, что близким стоит предлагать помощь вместо давления. Стойкое ухудшение состояния требует обращения к специалисту.

Порой склонность людей замечать одинаковые цифры повсюду и воспринимать их как особые «знаки» тревожный симптом. Психологи связывают это с особенностями работы внимания. В отдельных случаях такой феномен служит маркером психических нарушений. Подобные проявления порой предваряют развитие серьёзных заболеваний.