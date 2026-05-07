Психиатр рассказала, как распознать деменцию в переписке и по почерку

Распознать начальные признаки деменции можно не только при личной беседе, но и по письменной речи — в сообщениях, письмах или рукописных заметках. Об этом рассказала психиатр Мария Штань в интервью «Ленте.ру».

Первыми звоночками, по словам специалиста, становятся изменения в привычном стиле письма. Важно анализировать, насколько сохраняется логика между фразами, присутствуют ли нехарактерные грамматические погрешности или орфографические ошибки. Человек может реже использовать прилагательные и наречия, а также начать повторять одни и те же слова.

Кроме того, эксперт советует насторожиться при виде изменившегося почерка. Тревожными сигналами служат трудности с точным называнием предметов или внезапная привычка фиксировать свои мысли на бумаге, хотя раньше за этим не замечалось. Штань подчеркнула: подобные признаки способны указывать и на синдром хронической усталости.

«В переписке можно увидеть уменьшение количества прилагательных, наречий, повторы слов, нарушение грамматического построения предложений (когда отсутствует подлежащее или сказуемое)», — сказала она.

