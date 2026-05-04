В Японии оценили активы людей с деменцией более чем в $1,2 трлн

Пожилые люди с развившейся деменцией в Японии владеют активами, которые в 2020 году оценивались в 187 трлн иен, или почти $1,2 трлн. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на банковских экспертов.

В 2030 году объём таких активов может достигнуть 242 трлн иен, что превышает $1,5 трлн. Около 65% этих средств приходится на вклады в финансовых учреждениях и другие денежные активы. Остальную часть составляет стоимость недвижимости.

Если при совершении банковской операции человек демонстрирует признаки недееспособности, его счёт может быть заморожен. В таком случае для управления средствами потребуется назначение официального опекуна. В Японии эта процедура проходит через семейный суд и может занимать несколько месяцев.

По официальным данным, к 2030 году число людей с деменцией в стране увеличится на 11% по сравнению с уровнем 2025 года и превысит 5 млн человек. При этом сейчас в Японии насчитывается около 260 тыс. официальных опекунов для таких людей. В парламент страны внесён законопроект, который должен упростить процедуру назначения опекунов и определить их права и обязанности.

Кстати, ранее японские учёные назвали танцы одним из способов профилактики деменции. Исследователи из Киотского университета выяснили, что они помогают тренировать память, мышление и координацию. Особенно полезными танцы могут быть для людей с субъективным когнитивным снижением. Так называют состояние, при котором человек сам замечает ухудшение памяти, но стандартные тесты ещё не показывают отклонений.