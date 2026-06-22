Поколение Z обошло миллениалов по зарплатам

Молодые сотрудники из поколения Z начали трудовой путь в более выгодных условиях, чем миллениалы. К такому выводу пришли эксперты Resolution Foundation, изучившие динамику доходов разных возрастных групп, сообщает The Guardian.

Аналитики отмечают, что люди, родившиеся с 1997 по 2012 год, получают более высокую реальную зарплату на старте карьеры. Для сравнения, предыдущему поколению пришлось выходить на рынок труда в период последствий мирового финансового кризиса 2008 года и многолетнего замедления роста заработков.

По данным исследования, в возрасте 24 лет представители поколения Z, появившиеся на свет в конце 1990-х годов, получали на 12% больше своих сверстников, родившихся десятилетием ранее. Более того, молодые люди, рождённые в начале 2000-х, в этом возрасте зарабатывают больше, чем любое поколение начиная с 1950-х годов.

Специалисты связывают такую тенденцию в том числе с регулярным повышением минимальной оплаты труда. Наибольшую выгоду получили работники с самыми низкими доходами: с 2012 по 2025 год их реальные заработки выросли на 36%.

У сотрудников 22–29 лет со средним уровнем оплаты почасовой доход за тот же период увеличился на 15%. Для сравнения, среди работников 30–39 лет рост составил лишь 4%.

Однако эксперты предупреждают, что положительная динамика может оказаться недолгой. Давление на уровень жизни способны оказать ускорение инфляции и замедление экономики на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

Ещё одной серьёзной проблемой остаётся рост числа молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Сейчас в Великобритании таких насчитывается около миллиона. В Resolution Foundation подчеркнули, что для значительной части поколения Z карьера фактически так и не началась, а решение этой проблемы должно стать одним из главных приоритетов властей.

Ранее Life.ru писал, что среднемесячный доход россиян в марте 2026 года составил 112,65 тысячи рублей, что на 15 тысяч больше, чем годом ранее. Кандидат экономических наук Игорь Балынин связал рост с повышением МРОТ и дефицитом кадров, из-за которого работодатели конкурируют за сотрудников.