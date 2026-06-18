Зарплаты в России выросли вдвое за шесть лет

Среднемесячный доход россиян в марте 2026 года составил 112,65 тысячи рублей. Это на 15 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель находился на уровне 97,65 тысячи. По сравнению с мартом 2024-го рост достиг уже 28,4% — тогда средняя зарплата не превышала 87,74 тысячи.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru» обратил внимание на долгосрочную динамику. За шесть лет, начиная с марта 2020-го, цифра увеличилась более чем вдвое — с 50,95 до 112,65 тысячи рублей.

Одним из ключевых драйверов роста специалист назвал повышение минимального размера оплаты труда. Если в 2020-м МРОТ составлял 12 130 рублей, то в текущем году он достиг 27 093, прибавив за год 4 653 рубля.

Вторая причина — острый дефицит кадров в ряде секторов. Работодатели вынуждены конкурировать за сотрудников, предлагая более высокие оклады и бонусы. Особенно востребованы высококвалифицированные специалисты, и потребность в них продолжает расти.

Экономист прогнозирует, что среднегодовое значение в 2026-м может составить от 114 до 122 тысяч рублей. Конечная цифра будет зависеть от того, насколько активно компании будут поднимать оплату труда, чтобы удерживать действующих работников и привлекать новых.

А ранее Life.ru писал, что средняя зарплата в Москве превысила 219 тысяч рублей. Ещё год назад этот показатель был ниже — 188 978 рублей. За 12 месяцев доход москвичей увеличился на 30 640 рублей.