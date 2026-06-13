Названа одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России

Сварщик — одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В некоторых сферах зарплата таких специалистов доходит до 500 тысяч рублей. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша.

По его словам, работа сварщика действительно тяжёлая: нужна и физическая выносливость, и особая внимательность. Но сегодня это, пожалуй, одна из самых денежных рабочих профессий.

«В определённых отраслях — в нефтегазовой, в атомной, до 500 тысяч рублей доходит заработная плата таких специалистов», — сказал губернатор. При этом, добавил Шапша, сварщики работают на самом современном оборудовании.