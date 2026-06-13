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13 июня, 14:00

Названа одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России

Шапша: Сварщики в нефтегазовой и атомной отраслях зарабатывают до 500 тысяч

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Сварщик — одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В некоторых сферах зарплата таких специалистов доходит до 500 тысяч рублей. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша.

По его словам, работа сварщика действительно тяжёлая: нужна и физическая выносливость, и особая внимательность. Но сегодня это, пожалуй, одна из самых денежных рабочих профессий.

«В определённых отраслях — в нефтегазовой, в атомной, до 500 тысяч рублей доходит заработная плата таких специалистов», — сказал губернатор. При этом, добавил Шапша, сварщики работают на самом современном оборудовании.

Зарплаты от 400 тысяч: Названа вакансия с самым высоким доходом в России
Зарплаты от 400 тысяч: Названа вакансия с самым высоким доходом в России

Ранее глава РФ Владимир Путин отмечал, что за минувшие пять лет доходы российских граждан от трудовой деятельности увеличились на 30%. По его утверждению, дальнейший рост зарплат необходимо базировать на повышении эффективности труда, рациональном выстраивании производственных циклов, интеграции инновационных технологий и совершенствовании системы подготовки инженерных кадров.

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Наталья Афонина
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