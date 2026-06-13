Названа одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России
Шапша: Сварщики в нефтегазовой и атомной отраслях зарабатывают до 500 тысяч
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Сварщик — одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В некоторых сферах зарплата таких специалистов доходит до 500 тысяч рублей. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша.
По его словам, работа сварщика действительно тяжёлая: нужна и физическая выносливость, и особая внимательность. Но сегодня это, пожалуй, одна из самых денежных рабочих профессий.
«В определённых отраслях — в нефтегазовой, в атомной, до 500 тысяч рублей доходит заработная плата таких специалистов», — сказал губернатор. При этом, добавил Шапша, сварщики работают на самом современном оборудовании.
Ранее глава РФ Владимир Путин отмечал, что за минувшие пять лет доходы российских граждан от трудовой деятельности увеличились на 30%. По его утверждению, дальнейший рост зарплат необходимо базировать на повышении эффективности труда, рациональном выстраивании производственных циклов, интеграции инновационных технологий и совершенствовании системы подготовки инженерных кадров.
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