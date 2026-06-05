Путин: Зарплаты в России выросли на 30% за пять лет

В России один из самых низких показателей безработицы среди всех промышленно развитых государств — около 2,2% от экономически активного населения. Об этом во время выступления на ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

В России один из самых низких показателей безработицы. Видео © Life.ru

Это очень достойный результат на фоне других развитых стран, указал глава государства.

«Для сравнения могу сказать, что к нам приближается Япония – 2,5%, в Индии – 4,2%, в США – 4,2%, в еврозоне – 5,9%», — сказал Путин.

При этом реальные зарплаты в российской экономике за последние пять лет выросли более чем на 30% за вычетом инфляции. Это можно считать высоким темпом, добавил президент.

По словам Путина, дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда, эффективной организацией производства, современными технологиями и сильной инженерной школой. Также президент подчеркнул важность трудовой мобильности — специалисты должны иметь возможность находить более оплачиваемую работу в других регионах, особенно там, где высок спрос на кадры в стратегических отраслях.