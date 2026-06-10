ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 06:25

Зарплаты от 400 тысяч: Названа вакансия с самым высоким доходом в России

Вакансия стоматолога в Перми стала самой высокооплачиваемой в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / illustrissima

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / illustrissima

Рынок труда в России в начале лета возглавила вакансия стоматолога-ортопеда в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей. Аналитики SuperJob выделили и другие высокооплачиваемые предложения в крупных городах страны в базе, подготовленной для РИА «Новости».

В Москве максимальные зарплатные предложения достигли 350 тысяч рублей и касаются позиции сетевого инженера. Медицинские специалисты остаются в числе наиболее востребованных и в столице: стоматологам-ортопедам и терапевтам, а также травматологам-ортопедам предлагают от 300 тысяч рублей. Среди других заметных предложений в Москве выделяется вакансия водителя-экспедитора категории Е с оплатой от 280 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге уровень доходов у отдельных специалистов также остаётся высоким: врачам-косметологам и врачам УЗИ предлагают до 300 тысяч рублей. В других регионах зарплатные предложения заметно ниже, но также включают высокие для рынка суммы.

Так, в Волгограде курьеру-водителю готовы платить от 125 тысяч рублей, а в Воронеже стоматолог-ортопед может рассчитывать на доход от 300 тысяч рублей. В Екатеринбурге машинист бурильно-крановой машины может получать до 160 тысяч рублей, тогда как в Казани врачу УЗИ предлагают от 150 тысяч рублей.

Дополнительно в ряде городов зафиксированы предложения для инженеров, водителей, сварщиков, прорабов и других специалистов с доходом от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от региона и профессии.

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

Ранее сообщалось, что наиболее заметный рост зарплат в марте зафиксирован сразу в нескольких российских регионах. Лидерами по динамике доходов стали Калужская и Магаданская области, а также Хабаровский край. В число регионов с высокими темпами роста также вошли Республика Алтай, Краснодарский край, Новгородская и Московская области.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar