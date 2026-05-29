Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

В России профессия сварщика вышла на первое место по уровню доходов среди рабочих специальностей. Об этом РИА «Новости» сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Среди рабочих специальностей сварщики сейчас фактически занимают первое место по уровню доходов на рынке труда», — сказал он.

По словам эксперта, медианная зарплата в сегменте вахтовых вакансий в частном и промышленном секторах в начале 2026 года достигла 267,3 тысячи рублей в месяц. Рост доходов связан с дефицитом кадров, высоким спросом на специалистов, а также особенностями вахтового формата работы, сезонной занятостью и районными коэффициентами.

При этом на общероссийском рынке труда работодатели чаще всего указывают зарплаты около 100 тысяч рублей в месяц. Средний уровень доходов по рынку оценивается в диапазоне 142–162 тысячи рублей. Наиболее высокие заработки фиксируются у специалистов, занятых на крупных промышленных и инфраструктурных объектах, включая нефтегазовую отрасль, строительство трубопроводов и атомную энергетику. В этих сферах доходы могут достигать 330–540 тысяч рублей в месяц.

Отдельно отмечается, что 29 мая в России впервые официально отмечается День сварщика — праздник был утверждён в ноябре 2025 года.

