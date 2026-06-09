ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 07:46

Сразу на треть: В каких регионах России взлетели зарплаты

РИА «Новости»: Лидерами по росту зарплат стали Калужская и Магаданская области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Самую динамичную прибавку к доходам в марте зафиксировали в Калужской и Магаданской области, а также в Хабаровском крае. К такому выводу пришли специалисты РИА «Новости», проанализировав свежие данные Росстата.

В Калужской области номинальные зарплаты за год подскочили на 31%. Хабаровский край показал рост в 26%, а Магаданская область — на 23%. Замкнули пятёрку лидеров Республика Алтай с приростом 21%, а также Краснодарский край, Новгородская и Московская области, где этот показатель составил 20%.

Для сравнения: общероссийский уровень увеличения зарплат в марте не превысил 14,4%, а средняя сумма по стране достигла почти 113 тысяч рублей.

В методологии РИА «Новости» поясняется, что речь идёт о среднемесячной начисленной зарплате работников организаций до вычета налогов, включая все премии. В расчёт берутся доходы всех сотрудников, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

В Росстате назвали четыре отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей
В Росстате назвали четыре отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей

Ранее глава РФ Владимир Путин отмечал, что за минувшие пять лет доходы российских граждан от трудовой деятельности увеличились на 30%. По его утверждению, дальнейший рост зарплат необходимо базировать на повышении эффективности труда, рациональном выстраивании производственных циклов, интеграции инновационных технологий и совершенствовании системы подготовки инженерных кадров.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Общество
  • Калужская область
  • Магаданская область
  • Хабаровский край
  • Алтай, Республика
  • Краснодарский край
  • Новгородская область
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar