Сразу на треть: В каких регионах России взлетели зарплаты

Самую динамичную прибавку к доходам в марте зафиксировали в Калужской и Магаданской области, а также в Хабаровском крае. К такому выводу пришли специалисты РИА «Новости», проанализировав свежие данные Росстата.

В Калужской области номинальные зарплаты за год подскочили на 31%. Хабаровский край показал рост в 26%, а Магаданская область — на 23%. Замкнули пятёрку лидеров Республика Алтай с приростом 21%, а также Краснодарский край, Новгородская и Московская области, где этот показатель составил 20%.

Для сравнения: общероссийский уровень увеличения зарплат в марте не превысил 14,4%, а средняя сумма по стране достигла почти 113 тысяч рублей.

В методологии РИА «Новости» поясняется, что речь идёт о среднемесячной начисленной зарплате работников организаций до вычета налогов, включая все премии. В расчёт берутся доходы всех сотрудников, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.