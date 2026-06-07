ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 07:55

В Росстате назвали четыре отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зарплату выше 200 тысяч рублей в России получают сотрудники четырёх отраслей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за март 2026 года.

Лидирует сфера информации и связи — среднемесячный доход здесь составляет 226 495 рублей. Почти столько же зарабатывают работники нефтегазодобычи: 226 418 рублей.

На третьем месте — воздушный и космический транспорт, где средняя зарплата достигает 223 749 рублей. Замыкают четвёрку производители табачных изделий — 218 048 рублей в месяц.

В Госдуме предложили ввести материнскую зарплату
В Госдуме предложили ввести материнскую зарплату

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние пять лет зарплаты россиян выросли на 30%. По его словам, увеличение оплаты труда в дальнейшем должно опираться на рост производительности, грамотную организацию производственных процессов, внедрение передовых технологий и развитие инженерного образования.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar