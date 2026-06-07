В Росстате назвали четыре отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей

Зарплату выше 200 тысяч рублей в России получают сотрудники четырёх отраслей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за март 2026 года.

Лидирует сфера информации и связи — среднемесячный доход здесь составляет 226 495 рублей. Почти столько же зарабатывают работники нефтегазодобычи: 226 418 рублей.

На третьем месте — воздушный и космический транспорт, где средняя зарплата достигает 223 749 рублей. Замыкают четвёрку производители табачных изделий — 218 048 рублей в месяц.