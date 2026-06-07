В Росстате назвали четыре отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей
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Зарплату выше 200 тысяч рублей в России получают сотрудники четырёх отраслей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за март 2026 года.
Лидирует сфера информации и связи — среднемесячный доход здесь составляет 226 495 рублей. Почти столько же зарабатывают работники нефтегазодобычи: 226 418 рублей.
На третьем месте — воздушный и космический транспорт, где средняя зарплата достигает 223 749 рублей. Замыкают четвёрку производители табачных изделий — 218 048 рублей в месяц.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние пять лет зарплаты россиян выросли на 30%. По его словам, увеличение оплаты труда в дальнейшем должно опираться на рост производительности, грамотную организацию производственных процессов, внедрение передовых технологий и развитие инженерного образования.
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