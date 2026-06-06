В Госдуме предложили ввести материнскую зарплату

Женщины, которые занимаются воспитанием детей, должны получать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким («Справедливая Россия») в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

«Если девушка рожает ребёнка, <...> она получает материнскую плату. Это и есть та самая родительская зарплата, например, в размере одного МРОТ, минимального размера оплаты труда», — сказала Ким.

Сейчас размер МРОТ составляет 27 093 рубля. По мнению парламентария, материнство следует рассматривать как полноценный труд, который требует государственной поддержки и признания. Депутат отметила, что женщина, воспитывающая ребёнка, выполняет множество функций, связанных с уходом, воспитанием и развитием детей.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России начнёт действовать новая мера поддержки для семей с детьми. Стало известно, что родители будут получать ежегодную выплату. Максимальный размер в некоторых случаях достигнет 189 тысяч рублей. Кроме того, власти намерены повысить пособия по уходу за ребёнком до полутора лет.